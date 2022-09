Soldi Russia ai partiti | Orsini | “Perché notizia esce ora?”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’amministrazione Biden lascia intendere che uno o piùitaliani avrebbero ricevutodalla. Come mai una similepoco prima del voto del 25 settembre?”. E’ la domanda che il professor Alessandrosi pone su Facebook. “Non sarà mica una pesantissima ingerenza nella campagna elettle italiana per influenzare le scelte degli elettori? E poi l’amministrazione Biden non fa nomi. Che strano modo di procedere. Sembra un modo russo”, scrive il docente di sociologia internazionale del terrorismo. “Non sarà mica che tutte le superpotenze fanno le stesse cose agli Stati satelliti, gli stessi ricatti, le stesse minacce, le stesse intimidazioni, la stessa attività di spionaggio, la stessa violenza? L’Università è il baluardo ...

GiovaQuez : Salvini: 'Fake news a dieci giorni dal voto, mai presi soldi dalla Russia'. Forse mi sono perso qualche passaggio,… - fabiorampelli : L’unico dato sicura è che tutta la sinistra confluita nel PD prese soldi dall’#URSS e non ha mai chiesto scusa. #Russia - FratellidItalia : Russia, Rampelli: L’unico dato sicuro è che tutta la sinistra confluita nel PD prese soldi dall’Urss e non ha mai c… - andreacoletti4 : RT @GiovaQuez: Salvini: 'Fake news a dieci giorni dal voto, mai presi soldi dalla Russia'. Forse mi sono perso qualche passaggio, chi avreb… - Pierfanze208 : RT @LuigiColline: Se quelli che hanno preso soldi dalla Russia sono traditori della Nazione, quegli altri che hanno preso mazzette da big P… -

Finanziamenti dei russi In maniera ferma e decisa, Silvio Berlusconi ha negato che Forza Italia faccia parte di quella lista di partiti che sono stati finanziati dalla. In realtà, già nelle ...Poi sia agli alleati sia a Paesi ostili, come in questo momento è la, ribadirei che le elezioni sono un processo democratico indipendente'. Poi la conduttrice Lilli Gruber gli ha chiesto se ...Tra una settimana saliranno sullo stesso palco, a piazza del Popolo a Roma, per chiudere la campagna elettorale. L'appuntamento, a 72 ore dal ...Grido d'allarme sull'economia italiana e sulla necessità e l'urgenza di investire soldi per aiutare imprese e famiglie ad ...