Soldi Russia a partiti, Usa: “Preoccupano operazioni di influenza politica” (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – “Le operazioni segrete di influenza politica della Russia rappresentano una principale sfida per gli Stati Uniti e le altre democrazie nel mondo. Noi abbiamo lavorato per smascherarle quando le abbiamo scoperte”. Così un portavoce del dipartimento di Stato all’Adnkronos torna sulla vicenda dei 300 milioni di dollari che la Russia avrebbe inviato a partiti stranieri di una ventina di Paesi dal 2014, secondo quanto rivelato nel cablogramma firmato dal segretario di Stato Antony Blinken. “Non abbiamo altre informazioni per discutere di Paesi specifici rispetto a questa questione”, aggiunge poi il portavoce sottolineando come Washington abbia lavorato ed intenda “continuare a lavorare con i nostri alleati e partner nel mondo per rivelare i tentativi della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – “Lesegrete didellarappresentano una principale sfida per gli Stati Uniti e le altre democrazie nel mondo. Noi abbiamo lavorato per smascherarle quando le abbiamo scoperte”. Così un portavoce del dipartimento di Stato all’Adnkronos torna sulla vicenda dei 300 milioni di dollari che laavrebbe inviato astranieri di una ventina di Paesi dal 2014, secondo quanto rivelato nel cablogramma firmato dal segretario di Stato Antony Blinken. “Non abbiamo altre informazioni per discutere di Paesi specifici rispetto a questa questione”, aggiunge poi il portavoce sottolineando come Washington abbia lavorato ed intenda “continuare a lavorare con i nostri alleati e partner nel mondo per rivelare i tentativi della ...

