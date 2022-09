Soldi Russia a partiti, Calenda: “Fare i nomi prima delle elezioni” (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – “I nomi dei politici e/o dei partiti italiani che hanno ricevuto finanziamenti dalla Russia devono essere resi noti prima del voto. Si tratta di un elemento fondamentale per compiere una decisione consapevole il 25” settembre. Così su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, commenta la rivelazione contenuta in un documento del Dipartimento di Stato americano, secondo cui Mosca avrebbe speso oltre 300 milioni di dollari dal 2014 nel tentativo di condizionare politici e funzionari in una ventina di Paesi. Il ‘cable’, firmato dal segretario di Stato Antony Blinken, si basa – spiega il Washington Post – su informazioni di intelligence relative alle strategie attuate dalla Russia per creare una rete di consenso e di sostegno attorno a Mosca. Il documento non cita ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – “Idei politici e/o deiitaliani che hanno ricevuto finanziamenti dalladevono essere resi notidel voto. Si tratta di un elemento fondamentale per compiere una decisione consapevole il 25” settembre. Così su Twitter il leader di Azione, Carlo, commenta la rivelazione contenuta in un documento del Dipartimento di Stato americano, secondo cui Mosca avrebbe speso oltre 300 milioni di dollari dal 2014 nel tentativo di condizionare politici e funzionari in una ventina di Paesi. Il ‘cable’, firmato dal segretario di Stato Antony Blinken, si basa – spiega il Washington Post – su informazioni di intelligence relative alle strategie attuate dallaper creare una rete di consenso e di sostegno attorno a Mosca. Il documento non cita ...

AnnaAscani : I cittadini hanno il diritto di sapere se in Italia c’è qualche partito che ha preso soldi dalla Russia. E di saper… - chiaragribaudo : Alcune posizioni ambigue degli ultimi mesi stasera ricevono conferma dagli USA: la #Russia dal 2014 finanzia partit… - repubblica : Le accuse degli Usa alla Russia sui soldi ai partiti di 20 paesi, la Lega minaccia querele - 2034Cavecanem : RT @a_meluzzi: La notizia CIA che Lega abbia preso soldi dalla Russia rischia di fargli prendere più voti come accadeva con il PCI! Spero d… - Cuoredifango : RT @Cambiacasacca: Ci volevano gli 007 usa per sapere che la russia manda soldi ai nostri politici. È dal 48 che i sinistri prendono botte… -