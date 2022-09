Soldi russi ai partiti stranieri | da Mosca 300 milioni ad almeno 20 Paesi

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Laa ha trasferito segretamente dal 2014, anno dell’occupazione della Crimea, oltre 300di dollari apolitici, dirigenti e politicidi oltre una ventina diper esercitare il suo “soft power”. Lo riporta il Washington Post, citando fonti anonime del governo Usa: tra gli oltre ventiinteressati ci sarebbero Albania, Montenegro, Madagascar e, “potenzialmente”, Ecuador. Ancora nessuna certezza sulla presenza dell’Italia nel dossier. Le informazioni sono contenute all’interno di un report dell’intelligence di Washington, che indica ai diplomatici statunitensi i “talking points” da sollevare con i governi che li ospitano in merito alla supposta interferenza russa, sulla scia di quanto già fatto dalla Casa Bianca per anticipare e smascherare le mosse ...

