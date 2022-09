Soldi russi ai partiti | il centrosinistra chiede chiarezza Salvini e Meloni | “Fake news | non c’è nulla di concreto”

(Di mercoledì 14 settembre 2022)ai: ilGiorgiae Matteosmentiscono di aver ricevuto finanziamenti da Mosca, mentre ilsulla questione deielargiti a diversi, europei e non. Secondo il Washington Post, che cita un report dell’intelligence statunitense, dal 2014 laa avrebbe finanziato segretamente con più 300 milioni di dollari idi oltre 20 Paesi. Non sono stati resi noti i nomi deicoinvolti né è chiaro, al momento, se i finanziamenti siano stati elargiti anche a movimenti italiani. “Al momento ...

pdnetwork : Soldi russi ai partiti europei? Si convochi subito il Copasir. Abbiamo il diritto di sapere, prima del voto, entit… - riotta : Dopo denuncia @SecBlinken dei soldi russi a partiti e influencer nel mondo la sinistra italiana, finalmente!, scopr… - repubblica : L'accusa dell'intelligence americana di soldi russi ai politici, Bonelli: 'Diteci quale sono i partiti italiani che… - galietti82 : RT @francescosisci: In realtà, vista l’asperità delle polemiche, la questione dei partiti e leader italiani pagati da #Putin va posta al co… - ranocchia3 : RT @riotta: Dopo denuncia @SecBlinken dei soldi russi a partiti e influencer nel mondo la sinistra italiana, finalmente!, scopre il tema, m… -

...ai partiti Nel dossier non c'è l'Italia' Così in mattinata il Copasir, dopo le notizie Usa su pressioni da Mosca: 300 milioni a 20 Paesi. Salvini: 'Solo fake news'. Meloni: 'Mai presi...'I nomi dei politici e/o dei partiti italiani che hanno ricevuto finanziamenti dalla Russia devono essere resi noti prima del voto. Si tratta di un elemento fondamentale per compiere una decisione ...La Russia ha trasferito segretamente dal 2014, anno dell'occupazione della Crimea, oltre 300 milioni di dollari a partiti politici, dirigenti e politici stranieri di oltre una ventina di Paesi per ese ...Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato ospite questa mattina in Non Stop News con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Luigi Santarelli ...