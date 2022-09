Soldi ai partiti da Mosca, Crosetto (Fdi): "Alto tradimento. Facciano i nomi" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le elezioni sono sempre più vicine, mancano solo 11 giorni a quel fatidico 25 settembre destinato a cambiare gli equilibri politici in Italia. Ma proprio nel pieno della campagna elettorale piomba dagli Stati Uniti una notizia destinata a fare molto rumore. Secondo fonti di Intelligence Usa, "Mosca avrebbe finanziato partiti politici in Europa per almeno 300 milioni di dollari". Così, le ombre del Cremlino - si legge sulla Stampa - si allungano su Roma, mandando in tilt il dibattito politico. "Dicono - twitta Guido Crosetto, fondatore di Fdi - che la Russia abbia finanziato partiti in 20 nazioni, dal 2014, con oltre 300 milioni di dollari. La cosa non mi stupisce perché c’era una tradizione antica da parte loro. Però - riprende l'ex parlamentare - vorrei sapere i nomi, se esistono, di eventuali ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le elezioni sono sempre più vicine, mancano solo 11 giorni a quel fatidico 25 settembre destinato a cambiare gli equilibri politici in Italia. Ma proprio nel pieno della campagna elettorale piomba dagli Stati Uniti una notizia destinata a fare molto rumore. Secondo fonti di Intelligence Usa, "avrebbe finanziatopolitici in Europa per almeno 300 milioni di dollari". Così, le ombre del Cremlino - si legge sulla Stampa - si allungano su Roma, mandando in tilt il dibattito politico. "Dicono - twitta Guido, fondatore di Fdi - che la Russia abbia finanziatoin 20 nazioni, dal 2014, con oltre 300 milioni di dollari. La cosa non mi stupisce perché c’era una tradizione antica da parte loro. Però - riprende l'ex parlamentare - vorrei sapere i, se esistono, di eventuali ...

