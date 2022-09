Social Film Festival Artelesia, definito il programma: in città anche Lodo Guenzi, Marco Bocci e Violante Placido (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Cinque giorni di incontri, proiezioni, dibattiti, anteprime e masterclass per un evento imperdibile all’insegna del cinema legato all’impegno civile e Sociale. E’ stato definito il programma della XIV edizione del Social Film Festival Artelesia che si svolgerà dal 28 settembre a 2 ottobre 2022 a Benevento. Ai già annunciati Michela Andreozzi, Massimiliano Vado, Jenny De Nucci (madrina dell’edizione 2022), Antonio Orefice, Artem, Matteo Paolillo, si aggiungono Marco Bocci, Lodo Guenzi, Violante Placido, Attilio Fontana, Clizia Fornasier, l’attore sannita Emilio Fallarino, Vittoria Schisano e tanti altri ospiti e appuntamenti. La ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Cinque giorni di incontri, proiezioni, dibattiti, anteprime e masterclass per un evento imperdibile all’insegna del cinema legato all’impegno civile ee. E’ statoildella XIV edizione delche si svolgerà dal 28 settembre a 2 ottobre 2022 a Benevento. Ai già annunciati Michela Andreozzi, Massimiliano Vado, Jenny De Nucci (madrina dell’edizione 2022), Antonio Orefice, Artem, Matteo Paolillo, si aggiungono, Attilio Fontana, Clizia Fornasier, l’attore sannita Emilio Fallarino, Vittoria Schisano e tanti altri ospiti e appuntamenti. La ...

anteprima24 : ** Social Film Festival Artelesia, definito il #Programma: in città anche Lodo Guenzi, Marco Bocci e Violante Placi… - hanounka : RT @RaiRadio2: «Gli farò un'offerta che non potrà rifiutare.» Il 14 settembre 1972 veniva presentato a Roma il primo capolavoro di Francis… - wearenick : RT @RaiRadio2: «Gli farò un'offerta che non potrà rifiutare.» Il 14 settembre 1972 veniva presentato a Roma il primo capolavoro di Francis… - RaiRadio2 : «Gli farò un'offerta che non potrà rifiutare.» Il 14 settembre 1972 veniva presentato a Roma il primo capolavoro di… - fisco24_info : Un mondo sotto social,la comicità secondo i Soldi Spicci: Film con e di Vitrano e Casisa, in sala in 290 copie -