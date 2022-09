Smart working prorogato per i fragili. Bonus bollette e pensioni: tutte le misure del decreto Aiuti Bis (Di mercoledì 14 settembre 2022) Via libera del Senato al decreto Aiuti - bis che ora aspetta solo il sì della Camera. Sbloccato l'impasse sul superBonus, alcune novità riguardano anche lo Smart working e la contestata figura del '... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Via libera del Senato al- bis che ora aspetta solo il sì della Camera. Sbloccato l'impasse sul super, alcune novità riguardano anche loe la contestata figura del '...

