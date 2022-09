Sinistra maestra di suicidi politici Continua il Bestiario elettorale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 settembre 2022) C’è Salvini che ormai attacca anche gli alleati, Letta che rinnega gli alleati prima che canti il gallo e le promesse irrealizzabili di tutti i partiti. Ecco il. SALVINI PERDE LA BROCCA Fino a ieri, Matteo Salvini accusava soprattutto Enrico Letta e il centrodi «tentennare» sugli aiuti per il caro energia. Ieri, invece, ha chiamato in causa Giorgia Meloni: “La preoccupazione degli italiani in questo momento sono le bollette. Si devono mettere sul tavolo 30 miliardi a debito, adesso”. Per poi aggiungere: “Non capisco perché l’amica Giorgia su questo tentenni”. Dopo settimane di finta amicizia Salvini cala la maschera: l’unica forma di governo che sogna è la salvinocrazia. E devono ancora cominciare a governare, eh. DI LETTA E DI GOVERNO “Con Fratoianni e Bonelli abbiamo fatto un patto a difesa della ...