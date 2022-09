Silvia Toffanin, la figlia Sofia Valentina Berlusconi compie 7 anni: la foto in famiglia con papà Pier Silvio (Di mercoledì 14 settembre 2022) La figlia di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi ha compiuto 7 anni! Sofia Valentina ha festeggiato il suo compleanno in famiglia e le foto tenerissime stanno facendo il giro del web! Leggi anche: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? «Sono voci vere», ecco chi l’ha detto Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi... Leggi su donnapop (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ladiha compiuto 7ha festeggiato il suo compleanno ine letenerissime stanno facendo il giro del web! Leggi anche: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? «Sono voci vere», ecco chi l’ha detto...

fatinapersempre : @Gioty86 No Gioty l'ha detto anche per Lulù a verissimo da Silvia Toffanin.. 'Vogliamo prenderci il meglio che verr… - redazionerumors : L'amatissimo salotto di Verissimo tornerà su Canale 5 il 17 Settembre con un doppio appuntamento nei weekend. Ecco… - MediasetTgcom24 : Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, cena in famiglia per i 7 anni della figlia Sofia Valentina… - MediasetTgcom24 : Silvia Toffanin torna con 'Verissimo': 'Il mio segreto? Faccio sentire gli ospiti a casa' #silviatoffanin… - retewebitalia : Televisione, torna verissimo con silvia toffanin: ''il mio segreto? faccio sentire gli ospiti a casa'' -… -