(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) –intorno agiorno a. Un 72enne del posto, stando alla prima ricostruzione, sarebbe stato colto da un malore mentre era alla guida del proprio. L’uomo è finito con ilin un dirupo rimanendo. Soccorsi immediatamente allertati ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto i carabinieri della stazione di Mignano Monte Lungo per i rilievi del caso e il medico legale per la ricostruzione della vicenda e le prime analisi sul corpo del 72enne. L'articolo proda Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Si ribalta col mezzo agricolo e viene #Schiacciato: #Tragedia a #Galluccio ** - GioSallusti : C’è un tipo umano salito alla ribalta il 24/2, giorno dell’invasione putiniana dell’#Ucraina (noi sempliciotti chia… - simone39624345 : @cpleieluicuck @IlCuckold Provato col proporgli una coppia che la ribalta davanti a te ??? - FedericoSaltato : Col culo che ha Allegri la ribalta - LadyStrong_ : tanto col culo che ha la juve la ribalta -

anteprima24.it

Sterminata una famiglia, morti sul colpo: si tratta di una coppia che viaggiavafiglio. Nelle immagini video si vede il tir mentre blocca la strada a due auto, una si salva fortunatamente mentre ......tecnologico che nel giro di pochi anni ha proiettato una nazione eminentemente feudale alla... Perché il Duce Benito Mussolini deve vederselasuo Delfino, che è anche suo genero: Si ribalta col mezzo agricolo e viene schiacciato: tragedia a Galluccio Per Berlusconi non ci sono i margini per un'ascesa del Terzo polo dal momento che l'unico vero centro politico del Paese resta Forza Italia ...Viola in vantaggio con Martinez Quarta, il pari con il gambiano. Al 62' la rete della vittoria dell'austriaco (dopo un lungo Var check) che poi esce per infortunio. Thiago Motta in tribuna osserva e s ...