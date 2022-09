“Si è accorta ed è tornata”. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, perché di nuovo insieme (Di mercoledì 14 settembre 2022) Mentre il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, si occupa da ormai settimane della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti, che per il momento non ha confermato l’indiscrezione, Vittorio Feltri si è esposto sul suo amico Tomaso Trussardi e la sua ex moglie, dal gennaio scorso, Michelle Hunziker e sul quotidiano Libero c’è aria di scoop. L’ex coppia, unita da oltre un decennio, che ha due splendide bambine, Sole (2013) e Celeste (2015), si è detta ufficialmente addio con un comunicato congiunto attraverso cui si sono promessi eterno rispetto, per la felicità delle loro eredi. Però, secondo Vittorio Feltri, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbero ricongiungersi. Una voce che gira da diversi giorni e alla quale non si era dato poi ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 14 settembre 2022) Mentre il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, si occupa da ormai settimane della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti, che per il momento non ha confermato l’indiscrezione, Vittorio Feltri si è esposto sul suo amicoe la sua ex moglie, dal gennaio scorso,e sul quotidiano Libero c’è aria di scoop. L’ex coppia, unita da oltre un decennio, che ha due splendide bambine, Sole (2013) e Celeste (2015), si è detta ufficialmente addio con un comunicato congiunto attraverso cui si sono promessi eterno rispetto, per la felicità delle loro eredi. Però, secondo Vittorio Feltri,potrebbero ricongiungersi. Una voce che gira da diversi giorni e alla quale non si era dato poi ...

