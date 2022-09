Sheriff Tiraspol vs Manchester United – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Manchester United cercherà di ottenere la sua prima vittoria in Europa League quando andrà ad affrontare i potenti moldavi dello Sheriff Tiraspol nella gara di giovedì 15 settembre del Gruppo E allo Zimbru Stadium. I Red Devils sono stati sconfitti per 1-0 dalla Real Sociedad nella prima giornata, mentre i padroni di casa si sono imposti per 3-0 sull’Omonia Nicosia. Il calcio di inizio di Sheriff Tiraspol vs Manchester United è previsto alle 18:45 Anteprima della partita Sheriff Tiraspol vs Manchester United: a che punto sono le due squadre Sheriff Tiraspol Cercando di dimostrare che la loro mentalità europea è ancora ben viva dopo aver ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilcercherà di ottenere la sua prima vittoria in Europa League quando andrà ad affrontare i potenti moldavi dellonella gara di giovedì 15 settembre del Gruppo E allo Zimbru Stadium. I Red Devils sono stati sconfitti per 1-0 dalla Real Sociedad nella prima giornata, mentre i padroni di casa si sono imposti per 3-0 sull’Omonia Nicosia. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreCercando di dimostrare che la loro mentalità europea è ancora ben viva dopo aver ...

periodicodaily : Sheriff Tiraspol vs Manchester United – pronostico e possibili formazioni #15settembre #europaleague - massferrante : RT @deliux9: Anche oggi leggere dilanio e lamentela perché non va bene 2 a 0 senza rischiare nulla ma dovevamo farne almeno 4. Non vi si so… - ferrantelli94 : RT @deliux9: Anche oggi leggere dilanio e lamentela perché non va bene 2 a 0 senza rischiare nulla ma dovevamo farne almeno 4. Non vi si so… - SimmyBrown96 : RT @deliux9: Anche oggi leggere dilanio e lamentela perché non va bene 2 a 0 senza rischiare nulla ma dovevamo farne almeno 4. Non vi si so… - hosololinter : RT @deliux9: Anche oggi leggere dilanio e lamentela perché non va bene 2 a 0 senza rischiare nulla ma dovevamo farne almeno 4. Non vi si so… -