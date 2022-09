Settimana della Scienza ed European Researchers’ Night 2022: 450 eventi scientifici gratuiti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Pronti? Sono aperte le prenotazioni per tutti i 450 imperdibili eventi, che animeranno il territorio nazionale dal 24 settembre al 1° ottobre p.v. La Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici LEAF (heaL thE plAnet’s Future) di Frascati Scienza non è solo una “notte”, il 30 settembre, in contemporanea con tantissime altre città d’Europa, ma presenta un programma fittissimo di appuntamenti per tutta la Settimana della Scienza, arricchita dell’evento di lancio, ospitato il 25 settembre dal Giardino del Diamante di Roma. Ti sei mai chiesto come sia possibile risolvere il cubo di Rubik in pochi secondi? Vuoi esplorare la Cappella degli Scrovegni per ammirare da vicino le opere di Giovanni Pisano o ascoltare Padre Benanti, tra i massimi esperti di Intelligenza artificiale? Scoprire con Licia Troisi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Pronti? Sono aperte le prenotazioni per tutti i 450 imperdibili, che animeranno il territorio nazionale dal 24 settembre al 1° ottobre p.v. La Notte Europea dei ricercatori e delle ricercatrici LEAF (heaL thE plAnet’s Future) di Frascatinon è solo una “notte”, il 30 settembre, in contemporanea con tantissime altre città d’Europa, ma presenta un programma fittissimo di appuntamenti per tutta la, arricchita dell’evento di lancio, ospitato il 25 settembre dal Giardino del Diamante di Roma. Ti sei mai chiesto come sia possibile risolvere il cubo di Rubik in pochi secondi? Vuoi esplorare la Cappella degli Scrovegni per ammirare da vicino le opere di Giovanni Pisano o ascoltare Padre Benanti, tra i massimi esperti di Intelligenza artificiale? Scoprire con Licia Troisi ...

