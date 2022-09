Sesto San Giovanni, sfrattata una delle famiglie in regola con il pagamento dell’affitto. M5s: “Amministrazione complice, è una vergogna” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Centinaia di famiglie a rischio sfratto, da circa un anno, nonostante siano in regola con il pagamento degli affitti. E oggi una coppia di genitori, con due figli di dieci e undici anni, si è ritrovata per strada. Succede a Sesto San Giovanni. Tutto è iniziato col cambio di giunta nel 2017: col passaggio dall’Amministrazione di centrosinistra a quella di centrodestra, guidata da Roberto Di Stefano (confermato alle elezioni di quest’anno) è stato deciso di anticipare la rescissione dei contratti di sublocazione di centinaia di inquilini. Contratti assegnati dalle giunte precedenti, in assenza di case popolari, con privati. Presenti l’Unione Inquilini di Sesto e il Movimento 5 stelle, col consigliere regionale Massimo De Rosa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Centinaia dia rischio sfratto, da circa un anno, nonostante siano incon ildegli affitti. E oggi una coppia di genitori, con due figli di dieci e undici anni, si è ritrovata per strada. Succede aSan. Tutto è iniziato col cambio di giunta nel 2017: col passaggio dall’di centrosinistra a quella di centrodestra, guidata da Roberto Di Stefano (confermato alle elezioni di quest’anno) è stato deciso di anticipare la rescissione dei contratti di sublocazione di centinaia di inquilini. Contratti assegnati dalle giunte precedenti, in assenza di case popolari, con privati. Presenti l’Unione Inquilini die il Movimento 5 stelle, col consigliere regionale Massimo De Rosa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

