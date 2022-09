Serie C terza giornata Chiricò gela l’Adriatico con una punizione dal limite. Crotone sempre in vetta alla classifica (Di mercoledì 14 settembre 2022) Pescara 0 Crotone 1 Marcatori: 64° Chiricò Pescara (4-3-3): Plizzari, Cancellotti, Ingrosso (Boben), Brosco, Milani, Gyabuaa, Kraja (Palmiero), Mora, Cuppone, Lesciano, Tupta (Desogus). All. Colombo Crotone (4-3-3): Branduani, Calapai, Golemic, Cuomo, Giron, Awua, Petriccione (Giannotti), Tribuzzi (Vitale), Chiricò (Tumminello), Gomez (Pannitteri), Kargbo (Panico). All. Lerda Arbitro: Francesco Carrione di Castellamare di Stabia. Ass. Davide Conti di Seregno – Simone Biffi di Treviso. Quarto giudice a bordo campo: Fabrizio Ramondino di Palermo Ammoniti: Tribuzzi, Gomez, Kroja, Cuppone, Kargbo, Brosco Angoli: 2 per parte Recupero: 2 e 6 minuti Scontro al vertice che non ha deluso le aspettative della vigilia e non poteva essere diversamente essendo di fronte due formazioni allestite per la scalata in ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 14 settembre 2022) Pescara 01 Marcatori: 64°Pescara (4-3-3): Plizzari, Cancellotti, Ingrosso (Boben), Brosco, Milani, Gyabuaa, Kraja (Palmiero), Mora, Cuppone, Lesciano, Tupta (Desogus). All. Colombo(4-3-3): Branduani, Calapai, Golemic, Cuomo, Giron, Awua, Petriccione (Giannotti), Tribuzzi (Vitale),(Tumminello), Gomez (Pannitteri), Kargbo (Panico). All. Lerda Arbitro: Francesco Carrione di Castellamare di Stabia. Ass. Davide Conti di Seregno – Simone Biffi di Treviso. Quarto giudice a bordo campo: Fabrizio Ramondino di Palermo Ammoniti: Tribuzzi, Gomez, Kroja, Cuppone, Kargbo, Brosco Angoli: 2 per parte Recupero: 2 e 6 minuti Scontro al vertice che non ha deluso le aspettative della vigilia e non poteva essere diversamente essendo di fronte due formazioni allestite per la scalata in ...

