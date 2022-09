SERIE C GIRONE B 3ª GIORNATA: LA CARRARESE CERCA IL TRIS (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lucchese-Pontedera: CERCA continuità la Lucchese fra le mura domestiche contro il Pontedera. I padroni di casa arrivano da una bella vittoria sempre sul proprio campo sull’Imolese, liquidata con un netto 3-1. I toscani hanno mostrato un buon livello di calcio, soprattutto nella prima fase della gara, quando in venti minuti erano già avanti di due reti. Gli ospiti hanno invece raggiunto il primo punto contro l’Ancona in rimonta nel secondo tempo, dopo essere andati sotto nella prima frazione. I padroni di casa partono leggermente favoriti per il fattore campo, anche se nell’ultimo testa a testa fra le due ebbe la meglio il Pontedera. Ancona-Fiorenzuola: I padroni di casa arrivano da due pareggi consecutivi, nei quali hanno subito una rimonta nella ripresa. Segno probabilmente di un calo mentale e fisico comprensibile nei primi momenti della stagione, ma che un eventuale ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lucchese-Pontedera:continuità la Lucchese fra le mura domestiche contro il Pontedera. I padroni di casa arrivano da una bella vittoria sempre sul proprio campo sull’Imolese, liquidata con un netto 3-1. I toscani hanno mostrato un buon livello di calcio, soprattutto nella prima fase della gara, quando in venti minuti erano già avanti di due reti. Gli ospiti hanno invece raggiunto il primo punto contro l’Ancona in rimonta nel secondo tempo, dopo essere andati sotto nella prima frazione. I padroni di casa partono leggermente favoriti per il fattore campo, anche se nell’ultimo testa a testa fra le due ebbe la meglio il Pontedera. Ancona-Fiorenzuola: I padroni di casa arrivano da due pareggi consecutivi, nei quali hanno subito una rimonta nella ripresa. Segno probabilmente di un calo mentale e fisico comprensibile nei primi momenti della stagione, ma che un eventuale ...

NotiziarioC : Serie D Girone C: gli allenatori più giovani ad aver esordito negli ultimi anni - NotiziarioC : Serie D Girone B: gli allenatori più giovani ad aver esordito negli ultimi anni - Pogbiano1 : Passaggio del girone a rischio se stasera non vinci, in serie ass sei miracolato perché sei a -4 giocando di merda… - uslivorno1915 : L'Us Livorno comunica che Terranuova-Us Livorno, terza giornata di andata del campionato di Serie D girone E, verrà… - HSLDerthona : @StresaVergante vs @HSLDerthona ??Giorn. 3, Serie D Girone A ?? Sab. 17/09/2022 ??h.15.00 ?? Stadio Forlano, Stresa… -