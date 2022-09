Serie C, Ghirelli: “Il costo dell’energia rischia di produrre danni pesanti“ (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Il costo dell’energia per i club di Serie C rischia di produrre danni pesanti e di far svanire le politiche di contenimento dei costi”. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è intervenuto sui social riguardo al problema del costo dell’energia per le squadre di C. “Noi siamo il calcio del territorio, il calcio sociale – aggiunge su Twitter-. Il premier Draghi sa che siamo, altresì, un settore produttivo. Occorre intervenire subito”. “Per i bilanci dei club la situazione è serissima e gravissima. L’aumento dei costi dell’energia e del gas stanno rapidamente creando una situazione insostenibile – spiega Ghirelli -. Gli aumenti dei costi hanno portato ad una spesa che varia, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Ilper i club didie di far svanire le politiche di contenimento dei costi”. Il presidente della Lega Pro, Francesco, è intervenuto sui social riguardo al problema delper le squadre di C. “Noi siamo il calcio del territorio, il calcio sociale – aggiunge su Twitter-. Il premier Draghi sa che siamo, altresì, un settore produttivo. Occorre intervenire subito”. “Per i bilanci dei club la situazione è serissima e gravissima. L’aumento dei costie del gas stanno rapidamente creando una situazione insostenibile – spiega-. Gli aumenti dei costi hanno portato ad una spesa che varia, ...

