Serie B: il Palermo sarà in ritiro nelle strutture del Manchester City dal 20 settembre (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Palermo sarà ospite del Manchester City durante la prossima sosta del campionato di Serie B, dal 20 al 24 settembre. Il club siciliano infatti volerà in Inghilterra e potrà allenarsi per 4 giorni all’Ethiad Campus di Manchester’, ospite del City Football Group, la holding proprietaria di entrambe le società. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilospite deldurante la prossima sosta del campionato diB, dal 20 al 24. Il club siciliano infatti volerà in Inghilterra e potrà allenarsi per 4 giorni all’Ethiad Campus di’, ospite delFootball Group, la holding proprietaria di entrambe le società. SportFace.

