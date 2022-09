Serie A, gli arbitri del settimo turno: Milan-Napoli a Mariani, Marcenaro quarto uomo a Firenze. C'è Orsato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo un week-end pieno di errori e di polemiche e con l'eco del can can mediatico sollevato dalle decisioni dell'ultimo Juve-Salernitana,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo un week-end pieno di errori e di polemiche e con l'eco del can can mediatico sollevato dalle decisioni dell'ultimo Juve-Salernitana,...

- cmdotcom : #SerieA, gli arbitri del settimo turno: #MilanNapoli a Mariani, #Marcenaro quarto uomo a Firenze. C'è #Orsato -