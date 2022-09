Sentite Pioli: “Il Milan può farlo in Champions League!” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bisognava vincere, ed è stato fatto. Dopo che la scorsa settimana il Salisburgo era riuscito a fermare i rossoneri sull’1 a 1, questa volta non c’è stato nulla da fare: Il Milan conquista i tre punti contro la Dinamo Zagabria, con un rotondo risultato di 3 a 1. Grazie alle marcature di Giroud nel primo tempo, e quelle successive di Saelemaekers e Pobega nella ripresa, gli uomini di Stefano Pioli possono così festeggiare il primo successo di questa edizione della Champions League, arrivato oltretutto davanti il pubblico di casa. Grazie a questa vittoria, il diavolo si issa intima alla classifica del gruppo E, in attesa del match serale tra Chelsea e Salisburgo. L’allenatore dei rossoneri, intervistato nel post-partita ai microfoni di Sky Sport, ha voluto analizzare la partita, parlando innanzitutto della tanto meritata vittoria di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Bisognava vincere, ed è stato fatto. Dopo che la scorsa settimana il Salisburgo era riuscito a fermare i rossoneri sull’1 a 1, questa volta non c’è stato nulla da fare: Ilconquista i tre punti contro la Dinamo Zagabria, con un rotondo risultato di 3 a 1. Grazie alle marcature di Giroud nel primo tempo, e quelle successive di Saelemaekers e Pobega nella ripresa, gli uomini di Stefanopossono così festeggiare il primo successo di questa edizione dellaLeague, arrivato oltretutto davanti il pubblico di casa. Grazie a questa vittoria, il diavolo si issa intima alla classifica del gruppo E, in attesa del match serale tra Chelsea e Salisburgo. L’allenatore dei rossoneri, intervistato nel post-partita ai microfoni di Sky Sport, ha voluto analizzare la partita, parlando innanzitutto della tanto meritata vittoria di ...

