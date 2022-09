Selvaggia Roma problemi con la gravidanza? “Ho paura” ecco cosa le sta succedendo (FOTO) (Di mercoledì 14 settembre 2022) In questi giorni, i fan di Selvaggia Roma hanno cominciato a notare dei comportamenti alquanto sospetti da parte della giovane che hanno fatto presumere che ci fossero dei problemi con la gravidanza. Diversi utenti hanno addirittura ipotizzato che la ragazza avesse perso il suo bambino in quanto non stesse più mostrando la sua pancia. Dopo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 14 settembre 2022) In questi giorni, i fan dihanno cominciato a notare dei comportamenti alquanto sospetti da parte della giovane che hanno fatto presumere che ci fossero deicon la. Diversi utenti hanno addirittura ipotizzato che la ragazza avesse perso il suo bambino in quanto non stesse più mostrando la sua pancia. Dopo L'articolo proviene da KontroKultura.

