Selvaggia Roma contro le adozioni gay | è bufera sui social

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – L’ex concorrente del GF Vip e influencerè finita al centro di forti polemiche e al primo posto delle tendenze di Twitter per la sua contrarietà allegay. Rispondendo su Instagram alla domanda di una follower sull’argomento, l’ex concorrente di Uomini e Donne ha risposto: “Ho tantissimi amici omosessuali che la pensano come me. Non sono d’accordo”. L’influencer ha poi proseguito nelle sue Instagram Stories: “Mi sento in dovere di dire che un bambino debba avere due figure come una mamma e un papà. Credo che non bisogna imporgli queste figure”. Immediata la reazione dei, tra cui spicca il conduttore e personaggio televisivo Tommaso Zorzi: “Le coppie omogenitoriali adottano i bambini che ‘una mamma e un papà’ non hanno voluto o potuto tenere. Dunque le figure ‘mamma’ e ...