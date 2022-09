Scuole Roma – Riaperto il nido di Castel Giubileo dopo 10 anni di chiusura. Gualtieri: “Una vittoria per i bambini” (Di mercoledì 14 settembre 2022) dopo 10 anni di chiusura è stato Riaperto il nido comunale di Castel Giubileo. Dal 2012 la struttura era stata dichiarata insalubre a causa di molte infiltrazioni dovute a una falda acquifera sottostante. Nel 2015 la Giunta municipale finanziò la prima fase degli interventi necessari alla riapertura, con avvio dei lavori nel 2016. Negli anni successivi tre diversi appalti hanno riguardato la realizzazione di un pavimento flottante (per risolvere il problema della falda acquifera), la riqualificazione complessiva dell’immobile e infine il rifacimento della centrale termica. A causa di alcuni contenziosi e del periodo della Pandemia, i lavori hanno subito diverse battute di arresto. Nel 2022 il nido è rientrato nella graduatoria per ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 settembre 2022)10diè statoilcomunale di. Dal 2012 la struttura era stata dichiarata insalubre a causa di molte infiltrazioni dovute a una falda acquifera sottostante. Nel 2015 la Giunta municipale finanziò la prima fase degli interventi necessari alla riapertura, con avvio dei lavori nel 2016. Neglisuccessivi tre diversi appalti hanno riguardato la realizzazione di un pavimento flottante (per risolvere il problema della falda acquifera), la riqualificazione complessiva dell’immobile e infine il rifacimento della centrale termica. A causa di alcuni contenziosi e del periodo della Pandemia, i lavori hanno subito diverse battute di arresto. Nel 2022 ilè rientrato nella graduatoria per ...

mannocchia : Prima riunione con le insegnanti referenti per l'inizio delle scuole primarie, Roma, 2022 - Regolamento Covid per… - camilla_casari : RT @Sara_Bruy: Terzo giorno di scuola. Maestra positiva, bimbi escono con le FFP2 e raccontano di aver mangiato panini perché non potevano… - italiaserait : Scuole Roma – Riaperto il nido di Castel Giubileo dopo 10 anni di chiusura. Gualtieri: “Una vittoria per i bambini” - PensieroNo : RT @byoblu: Nel primo trimestre del 2023 è previsto l'inizio dei lavori di bonifica da amianto ma gli edifici in cui il processo non è mai… - Spacettf : RT @byoblu: Nel primo trimestre del 2023 è previsto l'inizio dei lavori di bonifica da amianto ma gli edifici in cui il processo non è mai… -