Scontri e saluti nazisti a Marsiglia | gli ultras dell’Eintracht | «Ci vergogniamo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 settembre 2022)-Eintracht Frankfurt. Di nuovo Francia-Germania, di nuovotra tifosi in Francia. Dopo la tragedia sfiorata a Nizza. Un’altra notte europea targata Uefa, chiusa con tre feriti tra le forze dell’ordine e quattordici persone arrestate nei pressi del Velodrome: tre per lancio di fumogeni e petardi, tre per possesso, tre per violenze contro agenti di polizia, due uso del laser, uno per l’introduzione di un’arma (un coltello) e due per violenza intenzionale. L’Equipe scrive di situazione tutto sommato sotto controllo, gestita bene nonostante l’altissimo rischio di incidenti previsto. Tanto è vero che gran parte delle polemiche successive riguarda più che la violenza iche glitedeschi hanno fatto fuori e dentro lo stadio. Les salut Nazi commencent ! #OMSGE #OMFRA ...