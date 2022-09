Sbloccato il superbonus, c’è l’accordo: le novità in Italia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Salvate almeno 30.000 imprese dal rischio del fallimento grazie allo sblocco della cessione dei crediti Tra i grandi temi che hanno acceso il dibattito politico e hanno creato non poche apprensioni tra i cittadini è la questione del superbonus. Infatti, molti lavori erano fermi perché le regole troppo stringenti hanno di fatto bloccato la cessione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 14 settembre 2022) Salvate almeno 30.000 imprese dal rischio del fallimento grazie allo sblocco della cessione dei crediti Tra i grandi temi che hanno acceso il dibattito politico e hanno creato non poche apprensioni tra i cittadini è la questione del. Infatti, molti lavori erano fermi perché le regole troppo stringenti hanno di fatto bloccato la cessione L'articolo proviene da Consumatore.com.

AlbertoBagnai : Presentata ora in Commissioni riunite la mediazione Freni che “chiude” il tema superbonus, salvando le imprese che… - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Buone notizie in arrivo per milioni di pensionati: a portarle è il Decreto Aiuti bis (che si è sblocc… - Lorellastelle : RT @AnnigioGiovanni: @Lorellastelle @pdnetwork @EnricoLetta Ovvio che sono pidioti! A sentire Coso3 (Coso1=Renzi, Coso2=Calenda) dopo una s… - eleaugusta : RT @AlbertoBagnai: Presentata ora in Commissioni riunite la mediazione Freni che “chiude” il tema superbonus, salvando le imprese che hanno… - AnnigioGiovanni : @Lorellastelle @pdnetwork @EnricoLetta Ovvio che sono pidioti! A sentire Coso3 (Coso1=Renzi, Coso2=Calenda) dopo un… -