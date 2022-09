Saviano | il campano Amoroso all’assalto del titolo mondiale WMO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Una carriera fatta di tanti titoli, nonostante la giovane età, una salita vertiginosa verso l’apice del ranking. Per Pasquale, atleta irpino in forza alla Vivenzio Muay Thai Boxing, si sta per aprire una nuova e prestigiosa opportunità. Il 22 ottobre, infatti, il combattentesarà impegnato anel main event di ‘The King of the Ring 7’ che si terrà nella Palestra S.M.S. Antonio Ciccone. Una serie di match che avrà il culmine nell’assegnazione delWMO World Muay Thai Organization nelle 147 libre. Avversario disarà il forte thailandese Pongsirii Pk della rinomata palestra Pkseanchai. Atleta con oltre 200 match all’attivo ed ex campione dei grandi stadi ...