Sanzioni, storia di un’arma tanto cara (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il 21 novembre 1806 Napoleone firmò, nella Berlino appena conquistata, il decreto che proibiva alle autorità portuali europee di far attraccare qualsiasi nave britannica. Con questa inedita misura sanzionatoria, nota L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il 21 novembre 1806 Napoleone firmò, nella Berlino appena conquistata, il decreto che proibiva alle autorità portuali europee di far attraccare qualsiasi nave britannica. Con questa inedita misura sanzionatoria, nota L'articolo proviene da il manifesto.

GiovaQuez : Sei bella come la bandiera che torna a sventolare sui territori riconquistati ???????? Com’era la storia sull’invio di… - mirkolavatori : #dimartedi Di Battista..ci racconti di quella volta che hai fatto il viaggio in Russia... e la storia delle sanzion… - c_id69 : @Domenica19611 @Nicolet84520681 @Elisa34012803 Si legga il memorandum di Budapest , poi Protocollo di Minsk e poi l… - AndTheBad : No, aspetta, com'era la storia che le sanzioni non funzionano? - SergioFari2 : RT @marielSiviglia: In merito alle sanzioni contro la Russia, è bene ricordare che: ciò detto, il governo italiano è al quarto posto come r… -