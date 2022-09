Sanità: medici stranieri assunti in deroga, Ordini medici scrivono a Mattarella (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Dagli Ordini dei medici una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per "sollecitare la sua autorevole attenzione" sulla normativa che permette l'impiego di medici extracomunitari in deroga al normale iter di riconoscimento dei titoli e all'obbligo di iscrizione all'Ordine. Non isolato il caso dei medici cubani, che ha suscitato tante polemiche. Dopo la Calabria che ha stretto un accordo con una società di servizi cubana per far arrivare 500 medici, è stata la volta della Puglia, che ha avviato un'interlocuzione per reclutare medici albanesi, e della Sicilia, che guarda invece all'Argentina. Sempre di più Regioni ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Daglideiuna lettera al presidente della Repubblica, Sergio, per "sollecitare la sua autorevole attenzione" sulla normativa che permette l'impiego diextracomunitari inal normale iter di riconoscimento dei titoli e all'obbligo di iscrizione all'Ordine. Non isolato il caso deicubani, che ha suscitato tante polemiche. Dopo la Calabria che ha stretto un accordo con una società di servizi cubana per far arrivare 500, è stata la volta della Puglia, che ha avviato un'interlocuzione per reclutarealbanesi, e della Sicilia, che guarda invece all'Argentina. Sempre di più Regioni ...

