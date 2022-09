Sampdoria | squalifica Giampaolo | il club prepara il ricorso

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Due giornate di, ma lanon ci sta eilChe laper Marco, dopo le parole rivolte all’arbitro Fabbri durante il match contro il Milan, sarebbe arrivata era cosa nota, che però fosse di due giornate laavrebbe sperato di evitarlo. Ilblucerchiato non ha intenzioni di arrendersi e presenterà. Non sarà d’urgenza, ildoriano ha chiesto gli atti per vedere i margini di manovra e spera di poter convertire la seconda giornata in una multa. L’assenza contro lo Spezia diè certa, la speranza è averlo in panchina contro il Monza. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

