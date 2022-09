Samantha Cristoforetti nuova comandante della Stazione Spaziale Internazionale

matteorenzi : Complimenti a Samantha Cristoforetti, prima donna europea a ricoprire la carica di comandante della Stazione spazia… - Agenzia_Ansa : Samantha Cristoforetti sarà comandante della Stazione Spaziale #ANSA - LaStampa : Samantha Cristoforetti sarà la comandante della Stazione Spaziale: è la prima donna europea con questa carica - LDO_Fondazione : RT @ASI_spazio: Congratulazioni ad @AstroSamantha, che sarà la prima astronauta donna italiana ed europea al comando della #Iss ???????? @e… - mapaone : Samantha Cristoforetti, la prima donna europea comandante della Stazione Spaziale Internazionale ???????? -

In passato è stato assegnato a personalità della scienza come la virologa Ilaria Capua o l'astronauta, sportive come la calciatrice Sara Gama, esponenti della cultura e ...'Sono onorata della mia nomina', il primo commento al caldo dell'astronauta italiana che sarà la prima donna europea a ottenere questo ...Samantha Cristoforetti sarà presto comandante della Stazione Spaziale Internazionale. A renderlo noto è stata l'Agenzia spaziale europea. A cedere il testimone all'astronauta italiana sarà il comandan ...Samantha Cristoforetti è stata annunciata come prossimo comandante dell'Iss, la Stazione Spaziale Internazionale. Sarà la prima donna.