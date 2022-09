Salvini: "Mai presi soldi dalla Russia, solo Masha e orso" (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Mai chiesti e mai presi soldi, rubli, euro, dinari, dollari dalla Russia, l'unica cosa che portai a casa da Mosca quando andai per lavoro fu per mia figlia un pericoloso e sovversivo personaggio dei cartoni, Masha e orso. Strano che ogni... Leggi su europa.today (Di mercoledì 14 settembre 2022) "Mai chiesti e mai, rubli, euro, dinari, dollari, l'unica cosa che portai a casa da Mosca quando andai per lavoro fu per mia figlia un pericoloso e sovversivo personaggio dei cartoni,. Strano che ogni...

rulajebreal : Salvini minaccia querele Vs chi riporta la notizia che la Russia abbia dato 300mil $ a partiti/politici. Come mai l… - fanpage : “Non farò mai un accordo politico con la destra di Salvini e Meloni. Ma se ci fosse da sostenere un governo di unit… - GiovaQuez : Tajani: 'Neanche Salvini ha mai messo in discussione lo schieramento dell'Italia con l'Occidente'. 'Ah no?'(cit.)… - stefaniagrilli : RT @stefaniagrilli: #Salvini: 'Io non ho mai chiesto né preso soldi dalla Russia” AHAHAHAHAHAHAHAHAHA - LaNotifica : Salvini “Mai preso soldi dalla Russia, fake news” -