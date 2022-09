Salvini a Rtl: “Mai chiesti e mai presi soldi dalla Russia. Ogni volta fake news a 10 giorni dal voto” (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Mai chiesti e mai presi soldi, rubli, euro, dinari, dollari dalla Russia“. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini,ospite di Non stop news su RTL 102.5. “Strano che Ogni volta, a dieci giorni dal voto, arrivino queste fake news: sono anni che ci sono indagini aperte, non è mai stato trovato nulla perché non c’è nulla”, ha aggiunto. “Altra cosa è lavorare per la pace e cercare di fermare la guerra. Se qualcuno ha preso soldi lo dica”, ha specificato. Quindi ironizzando ha continuato: “L’unica cosa che portai a casa l’ultima volta che ci andai da ministro fu Masha e Orso per mia figlia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Maie mai, rubli, euro, dinari, dollari“. Lo dice il leader della Lega Matteo,ospite di Non stopsu RTL 102.5. “Strano che, a diecidal, arrivino queste: sono anni che ci sono indagini aperte, non è mai stato trovato nulla perché non c’è nulla”, ha aggiunto. “Altra cosa è lavorare per la pace e cercare di fermare la guerra. Se qualcuno ha presolo dica”, ha specificato. Quindi ironizzando ha continuato: “L’unica cosa che portai a casa l’ultimache ci andai da ministro fu Masha e Orso per mia figlia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

