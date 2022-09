(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “SONO CAMBIATO”: è questo il titolo delspettacolo diche, dopo un sold out da record al Petruzzelli di Bari (in due ore venduti tutti i biglietti disponibili), annuncia sette nuove date in giro per l’Italia per unche lo porterà il 25 novembre al Teatro Augusteo di. Le prevendite saranno disponibili a partire da domani, giovedì 15 settembre, alle ore 14, presso i circuiti di vendita autorizzati (ticketone.it e su.it). Senza retorica e privo di ogni morale,tocca argomenti come un vero fuoriclasse. PietrButtafuoco ha scritto di lui: “, il ...

newsdinapoli : Angelo Duro lancia il suo nuovo tour: il 25 novembre all’Augusteo di Salerno #Appuntamenti #angeloduro… - cilentano_it : Alla 64a Cronoscalata Monte-Erice, Angelo Marino vince il trofeo RS+ Cup. Titolo RS+ per Vito Tagliente, Francesco… - angelo_salerno : @juventusfc Ridicoli. Completamente R I D I C O L I - angelo_salerno : @ciolanogl8z @mike_fusco C’hai ragione da vendere - angelo_salerno : RT @Eurosport_IT: Quel momento con Sua Maestà la Regina Elisabetta e James Bond a Londra 2012, indimenticabile ??????? -

anteprima24.it

...in giro per l'Italia per un nuovo tour che lo porterà il 25 novembre al Teatro Augusteo di. Senza retorica e privo di ogni morale,Duro tocca argomenti come un vero fuoriclasse. ...... Giovan Battista Perciaccante , il segretario generale della Cgil Calabria ,Sposato . Le ... come opera prioritaria è la realizzazione della nuova linea ferroviaria A/V - A/C- Reggio ... Salerno, Angelo Duro lancia il suo nuovo tour 'Sono cambiato' StampaA seguito dello sciopero ancora in corso e del presidio dei lavoratori presso l’entrata del Porto commerciale di Salerno, USB è stata ricevuta dal Comandante della Capitaneria di Porto di Salern ...“SONO CAMBIATO”: è questo il titolo del nuovo spettacolo di Angelo Duro che, dopo un sold out da record al Petruzzelli di Bari ...