Salario Minimo – Laureti: l’Italia si allinei alla direttiva Ue (Di mercoledì 14 settembre 2022) Salario Minimo: Laureti (Europarlamentare Pd), l’Italia si allinei alla direttiva Ue per difendere dignità del lavoro – “l’Italia adotti in fretta la direttiva Ue, approvata oggi dal Parlamento Europeo, che indica la strada per l’introduzione di un Salario Minimo, come strumento legislativo di lotta alla povertà lavorativa e quindi di difesa dei diritti e della dignità dei lavoratori”. Lo afferma in una nota Camilla Laureti (nella foto), europarlamentare Pd-Gruppo S&D, membro della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e della Commissione per i bilanci, che oggi ha votato in Aula la direttiva Ue sul Salario ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 settembre 2022)(Europarlamentare Pd),siUe per difendere dignità del lavoro – “adotti in fretta laUe, approvata oggi dal Parlamento Europeo, che indica la strada per l’introduzione di un, come strumento legislativo di lottapovertà lavorativa e quindi di difesa dei diritti e della dignità dei lavoratori”. Lo afferma in una nota Camilla(nella foto), europarlamentare Pd-Gruppo S&D, membro della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e della Commissione per i bilanci, che oggi ha votato in Aula laUe sul...

