Salario minimo, il Parlamento europeo approva le nuove regole (Di mercoledì 14 settembre 2022) La povertà lavorativa nell'Unione è aumentata nell'ultimo decennio e un numero più elevato di lavoratori si trova in condizioni di povertà. I salari minimi più alti sono accordati in Lussemburgo, Irlanda e Germania e quelli più bassi in Bulgaria, Lettonia ed Estonia. 21 Stati membri su 27 hanno un Salario minimo garantito, mentre gli altri sei, ovvero Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Italia e Svezia, determinano i livelli salariali sulla base della contrattazione collettiva delle retribuzioni. Il Parlamento, oggi, ha approvato in via definitiva la nuova legislazione sui salari minimi adeguati nell'UE. Il testo, concordato a giugno con il Consiglio, vuole migliorare le condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori dell'UE e promuovere progressi in ambito economico e sociale, migliorando l'accesso effettivo ...

