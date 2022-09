Salario minimo, arriva il via libera alla direttiva europea. Ma non obbliga l’Italia a intervenire e fissarlo per legge (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Parlamento europeo ha definitivamente approvato la direttiva sul Salario minimo che diventerà legge con l’ok del Consiglio europeo che dovrebbe arrivare entro settembre. Un via libera annunciato, con 505 voti favorevoli, 92 contrari e 44 astenuti. Una buona notizia, ma c’è un però e riguarda in particolare il nostro Paese, che potrebbe recepire la direttiva senza che le cose migliorino davvero la condizione di molti italiani. In particolare dei tanti lavoratori poveri con uno dei cosiddetti contratti “corsari“, quelli firmati dalle principali sigle sindacali e quindi rappresentativi, ma con salari che in alcuni casi non superano i 4 o 5 euro lordi l’ora. La direttiva approvata oggi fissa procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Parlamento europeo ha definitivamente approvato lasulche diventeràcon l’ok del Consiglio europeo che dovrebbere entro settembre. Un viaannunciato, con 505 voti favorevoli, 92 contrari e 44 astenuti. Una buona notizia, ma c’è un però e riguarda in particolare il nostro Paese, che potrebbe recepire lasenza che le cose migliorino davvero la condizione di molti italiani. In particolare dei tanti lavoratori poveri con uno dei cosiddetti contratti “corsari“, quelli firmati dalle principali sigle sindacali e quindi rappresentativi, ma con salari che in alcuni casi non superano i 4 o 5 euro lordi l’ora. Laapprovata oggi fissa procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi negli ...

GiuseppeConteIT : Via libera definitivo del Parlamento europeo alla direttiva sul #salariominimo. Mentre in Italia gli altri partiti… - Mov5Stelle : Noi riteniamo che per ottenere un Paese basato sulla giustizia sociale sia fondamentale garantire ai cittadini un s… - fanpage : Il parlamento europeo ha approvato la nuova legislazione sul salario minimo garantito che obbliga tutti i Paesi Ue… - donyp00288476 : RT @fatequalcosa: Fantastico. Subito dopo tutti potremo avere il salario minimo. - gd1907 : RT @GiuseppeConteIT: Via libera definitivo del Parlamento europeo alla direttiva sul #salariominimo. Mentre in Italia gli altri partiti pen… -