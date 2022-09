S.Sede-Kazakistan: firmato accordo, permessi di soggiorno più facili per sacerdoti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Città del Vaticano, 14 set. (Adnkronos) - Oggi, nella Sede del Ministero degli Affari Esteri della capitale Nur-Sultan, è stato sottoscritto un accordo tra la Santa Sede e la Repubblica del Kazakhstan. "La nuova Intesa - spiega la Santa Sede - intende dare più ampia attuazione all'art. 2 dell'accordo bilaterale del 1998, facilitando la concessione dei visti e dei permessi di soggiorno al personale ecclesiastico e religioso proveniente dall'estero e impegnato nella cura pastorale dei fedeli cattolici in Kazakhstan. Composto da un Preambolo e da otto paragrafi, il documento consolida ulteriormente i vincoli di amicizia e di collaborazione già esistenti tra le due Parti. L'accordo entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Città del Vaticano, 14 set. (Adnkronos) - Oggi, nelladel Ministero degli Affari Esteri della capitale Nur-Sultan, è stato sottoscritto untra la Santae la Repubblica del Kazakhstan. "La nuova Intesa - spiega la Santa- intende dare più ampia attuazione all'art. 2 dell'bilaterale del 1998,tando la concessione dei visti e deidial personale ecclesiastico e religioso proveniente dall'estero e impegnato nella cura pastorale dei fedeli cattolici in Kazakhstan. Composto da un Preambolo e da otto paragrafi, il documento consolida ulteriormente i vincoli di amicizia e di collaborazione già esistenti tra le due Parti. L'entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ...

