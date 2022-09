**Russia: Urso sente Gabrielli su dossier intelligence Usa, ‘non risulta ci sia Italia'** (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Dalle notizie fornitemi dall'Autorita delegata che, a sua volta, si era immediatamente informata con i canali ufficiali non risulterebbe che vi sia l'Italia". Lo ha detto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, intervenuto ad ‘Agorà' dopo le notizie sul rapporto dell'intelligence statunitense secondo cui dal 2014 a oggi la Russia ha finanziato con 300 mln di dollari i partiti politici in diversi Paesi del mondo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Dalle notizie fornitemi dall'Autorita delegata che, a sua volta, si era immediatamente informata con i canali ufficiali non risulterebbe che vi sia l'". Lo ha detto il presidente del Copasir, senatore Adolfo, intervenuto ad ‘Agorà' dopo le notizie sul rapporto dell'statunitense secondo cui dal 2014 a oggi la Russia ha finanziato con 300 mln di dollari i partiti politici in diversi Paesi del mondo.

