Russia, Cina e fronte anti-Nato. La propaganda in Italia continua. Ecco come (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nei giorni scorsi Shavkat Mirziyoyev, presidente dell’Uzbekistan, ha affidato ad alcuni giornali nel mondo la presentazione del summit della Shanghai Cooperation Organization che si terrà giovedì e venerdì a Samarcanda. In Italia è stato il Giornale della famiglia Berlusconi a pubblicare il suo intervento. Senza mai citare la guerra in Ucraina il leader parla di “periodo dinamico, molto ricco di molteplici eventi e tendenze”, di un’epoca “ancora imprevedibile e sconosciuta” che verrà. “Il sistema attuale della cooperazione internazionale, fondato su principi e norme universali, comincia a vacillare in modo significativo”, scrive. “L’antica città di Samarcanda, la perla della Grande Via della Seta”, continua, può essere il teatro dell’avvio di “nuova fase della vita della SCO”. “Siamo pieni d’ottimismo e convinti che le decisioni del ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nei giorni scorsi Shavkat Mirziyoyev, presidente dell’Uzbekistan, ha affidato ad alcuni giornali nel mondo la presentazione del summit della Shanghai Cooperation Organization che si terrà giovedì e venerdì a Samarcanda. Inè stato il Giornale della famiglia Berlusconi a pubblicare il suo intervento. Senza mai citare la guerra in Ucraina il leader parla di “periodo dinamico, molto ricco di molteplici eventi e tendenze”, di un’epoca “ancora imprevedibile e sconosciuta” che verrà. “Il sistema attuale della cooperazione internazionale, fondato su principi e norme universali, comincia a vacillare in modo significativo”, scrive. “L’ca città di Samarcanda, la perla della Grande Via della Seta”,, può essere il teatro dell’avvio di “nuova fase della vita della SCO”. “Siamo pieni d’ottimismo e convinti che le decisioni del ...

GiovaQuez : Il capo degli Affari esteri del Partito comunista cinese Yang Jiechi: 'La Cina è disposta a lavorare con la Russia… - MediasetTgcom24 : Cina: con la Russia per un ordine internazionale 'più giusto' #xijinping #yangjiechi #cina #presidente… - ilfoglio_it : Cina e Russia invitano tutti in Uzbekistan per il vertice della Shanghai Cooperation Organization, che vorrebbe ess… - Lucy_simplyLucy : RT @valy_s: Fatturato fra #Russia ed #India:nei primi 6 mesi 2022, +120%, +11,5 MILIARDI $ Acquisti energetici #Russia - #Cina: +17% greggi… - LuisaMaccari : RT @valy_s: Fatturato fra #Russia ed #India:nei primi 6 mesi 2022, +120%, +11,5 MILIARDI $ Acquisti energetici #Russia - #Cina: +17% greggi… -