Rosalinda Celentano senza freni su papà Adriano | “Mio padre? Lui è il…”

zazoomblog : Rosalinda Celentano con o senza Voi come la preferite? - #Rosalinda #Celentano #senza - infoitcultura : Rosalinda Celentano sull'organo maschile: 'Non lo controllo, meglio lasciarlo lì' - infoitcultura : Rosalinda Celentano: 'Mio padre è il quarto figlio di mia madre. Io scappata da casa a 18 anni' - infoitcultura : Oggi è un altro giorno, Rosalinda Celentano imbarazza la Bortone: 'L'uomo...' - infoitcultura : Oggi è un altro giorno, Rosalinda Celentano: “L’uomo c’ha questa cosa che si ingrandisce e mi spaventa un pochino” -

rompe il silenzio sulla sua famiglia e in particolare su Adriano, cosa ha rivelato in diretta tvè da tutti conosciuta per essere un'attrice e figlia ...: 'L'uomo ha questa cosa che mi spaventa...che si ingrandisce. Non lo controllo. Quindi è meglio lasciarlo lì: a riposo'#Oggieunaltrogiorno #serenabortone #rosalindacelentano #rai1 ...Rosalinda Celentano si è raccontata ieri ai microfoni di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno attraverso un’intervista intima in cui ha ripercorso le tappe più importanti della sua v ...Come ero da bambina Solare, semplice ma anche molto malinconica. Poi le cose sono andate peggio per Rosalinda Celentano, con fughe da casa, cadute nelle dipendenze, nella depressione, nell'incomprens ...