Roma, Zaniolo rompe il silenzio: l’ha detto sul rinnovo! (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo mesi di silenzio torna a parlare in conferenza stampa Nicolò Zaniolo alla vigilia della sfida con l’Helsinki di Europa League. Di seguito le sue dichiarazioni, a proposito del suo futuro. “Non ho vissuto un’estate particolare. Ormai sono abituato ogni anno devo andare via ma alla fine resto. Sono film che vi fate voi. Faccio sempre una preparazione prima di venire a Trigoria per non farmi trovare indietro. Per il contratto dico che manca ancora un anno e mezzo ma oggi non è il momento giusto perché domani c’è l’Helsinki e le cose fuori dal campo le lascio stare”. Zaniolo Rinnovo Roma“Ogni anno aggiungiamo un tassello. Siamo forti e possiamo dire la nostra in ogni competizione. Ogni giocatore sogna di vincere trofei. L’ho vinto a Roma per fortuna e voglio continuare a vincerne in futuro in ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dopo mesi ditorna a parlare in conferenza stampa Nicolòalla vigilia della sfida con l’Helsinki di Europa League. Di seguito le sue dichiarazioni, a proposito del suo futuro. “Non ho vissuto un’estate particolare. Ormai sono abituato ogni anno devo andare via ma alla fine resto. Sono film che vi fate voi. Faccio sempre una preparazione prima di venire a Trigoria per non farmi trovare indietro. Per il contratto dico che manca ancora un anno e mezzo ma oggi non è il momento giusto perché domani c’è l’Helsinki e le cose fuori dal campo le lascio stare”.Rinnovo“Ogni anno aggiungiamo un tassello. Siamo forti e possiamo dire la nostra in ogni competizione. Ogni giocatore sogna di vincere trofei. L’ho vinto aper fortuna e voglio continuare a vincerne in futuro in ...

