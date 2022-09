Roma, un topo si aggira tra vestiti e borse di una vetrina del centro: il video dei passanti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Prima un giro dentro un cappello, poi tra le pieghe di una giacca e infine su una borsa. Un topo è diventato protagonista di un video girato in centro a Roma e diffuso prima sulle pagine di Welcome to Favelas poi sul profilo Facebook di Partito Roma Nord. Nella clip il topo si trova dentro un negozio di abbigliamento e viene ripreso dai passanti che lo vedono da una vetrina, tra lo stupore e il ribrezzo. Secondo la pagina Instagram famosa per video di denuncia, il negozio si troverebbe in zona Pantheon. Il video ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando anche commenti esilaranti degli utenti. “Sorci di fine stagione”, scrive un utente sotto al post di Welcome to favelas, “Ma ha comprato qualcosa alla fine?”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Prima un giro dentro un cappello, poi tra le pieghe di una giacca e infine su una borsa. Unè diventato protagonista di ungirato ine diffuso prima sulle pagine di Welcome to Favelas poi sul profilo Facebook di PartitoNord. Nella clip ilsi trova dentro un negozio di abbigliamento e viene ripreso daiche lo vedono da una, tra lo stupore e il ribrezzo. Secondo la pagina Instagram famosa perdi denuncia, il negozio si troverebbe in zona Pantheon. Ilha fatto rapidamente il giro del web, suscitando anche commenti esilaranti degli utenti. “Sorci di fine stagione”, scrive un utente sotto al post di Welcome to favelas, “Ma ha comprato qualcosa alla fine?”, ...

Dome689 : Topo passeggia fra i vestiti nella vetrina di un negozio: stupore e disgusto fra passanti - GrafSchmidt : RT @UomoMedievale1: Lo #Medioevo avanza, et anco li ratti que tornano a diffondere lo morbo della peste, cedete lo passo Topo passeggia fr… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ripreso mentre si muove fra i vestiti nella vetrina di un negozio in pieno centro a Roma. Il video è diventato immediatamente… - CorriereCitta : Roma, «Guarda, c’è un topo in vetrina»: incredulità e stupore dei passanti (FOTO E VIDEO) - UomoMedievale1 : Lo #Medioevo avanza, et anco li ratti que tornano a diffondere lo morbo della peste, cedete lo passo Topo passeggi… -