Roma | UFFICIALE | completato il delisting Raggiunto il 100% del capitale sociale

asromaliveit1 : ?? La #Roma ha completato il delisting. La società ha comunicato ufficialmente di aver acquisito il 100% delle azio… - teladoiotokyo : AS Roma, Delisting completato: il comunicato ufficiale: Si fa riferimento all?offerta pubblica di acquisto volontar… - AP7623515272 : RT @playroma: ?????? UFFICIALE IL DELISTING DALLA BORSA!! La #Roma annuncia l'acquisto delle ulteriori azioni rimanenti. Raggiunto così il 10… - maximilianocot1 : RT @ilRomanistaweb: ?? Ufficiale, delisting completato, raggiunto il 100% del capitale sociale Tramite una nota apparsa sul proprio sito, la… - ilRomanistaweb : ?? Ufficiale, delisting completato, raggiunto il 100% del capitale sociale Tramite una nota apparsa sul proprio sito… -

... classe 1966, laureato in Lettere all'Università 'La Sapienza' di. Giampaolo Rossi, ex membro ... Il CVdi Rossi (fonte sito Rai) racconta che 'è di formazione storico - umanistica, ha ...La, tramite una nota apparsa sul proprio sito, ha comunicato l'acquisto delle 24.360.863 ... Il comunicato: "L'Offerente comunica che, in data odierna, è stato effettuato il ...La Roma sul proprio sito ufficiale ha pubblicato un comunicato in merito al Delisting. La società era già arrivata al 96% ma oggi sono state comprate 24.360.863 azioni, pari al 3,874% del capitale: gr ...Rocky Balboa romanista: non è un sogno, ma è la scena che si è vista oggi in città, regalando ai tifosi un momento unico.