Roma rilascio o rinnovo tessera elettorale -elezioni 25 Settembre (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali e degli attestati sostitutivi, lo sportello tessere elettorali e tutti gli uffici ad esso collegati, siti in Roma – Via Petroselli n. 50, saranno straordinariamente aperti al pubblico secondo il seguente schema: da lunedì 19 Settembre a sabato 24 Settembre dalle 8.30 alle 18.00; domenica 25 Settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00. I documenti suddetti saranno rilasciati a vista senza previa prenotazione. LEGGI ANCHE: — elezioni politiche del 25 Settembre 2022, compensi scrutatori e presidenti di seggio Funweek.

