Roma | precipitato da finestra | al vaglio 8 posizioni | no immagini videosorveglianza**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos) - Sono diverse lealdegli inquirenti che stanno conducendo le indagini relative all'intervento avvenuto il 25 luglio scorso nell'abitazione di Hasib Omerovic, il 36ennedalladurante una perquisizione dei poliziotti a Primavalle. Gli accertamenti si concentrano su 8. Agli atti nel fascicolo aperto in procura a Roma dopo l'esposto presentato dalla famiglia in cui si procede per tentato omicidio è stata acquisita la relazione di servizio oggetto di accertamenti e non si esclude che si possa ipotizzare altri reati, tra cui il falso. Intanto dalle verifiche effettuate è emerso che in via Gerolamo Aleandri, nelle vicinanze dell'abitazione degli Omerovic, non ci sonodi impianti di videosorveglianza utili ...