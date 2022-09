Roma | investito da auto mentre attraversa la strada | morto 65 enne

(Di mercoledì 14 settembre 2022) . Un uomo di 65 anni èda un’in via Salaria nella serata di lunedì 12 settembre, all’altezza del chilometro 13 e 300, in direzione Monterotondo, intorno alle 21. Stando a quanto emerge, un ragazzo di 25 anni alla guida di una Hyundai i20 ha centrato un pedone che stavando la carreggiata. Quest’ultimo, un uomo di 65 anni, di nazionalità rumena, a seguito dell’impatto è deceduto. Il conducente della Hyundai si è fermato a prestare soccorso ed è stato sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito, ed il veicolo posto sotto sequestro. Tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L'articolo proviene da Italia Sera.

