Roma, immigrazione clandestina con jet privati: “10mila euro a testa per entrare in Italia e in Europa” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Diecimila euro, questo il prezzo richiesto per entrare in europa chiaramente in modo clandestino. Niente “barconi” però in questo caso, ma jet privati con la copertura di finti documenti diplomatici. A tirare le fila una presunta organizzazione criminale internazionale i cui componenti, o meglio una parte di essi, oggi sono stati rintracciati e arrestati dalla Polizia. Il blitz, realizzato con la collaborazione delle forze dell’ordine anche oltre confine, è scattato stamani nella Capitale e a Bruxelles. Cinque in tutto le persone fermate al momento. Le indagini Le attività investigative, coordinate, in Italia, dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Bari – e condotte dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, unitamente alla Squadra Mobile ed all’Ufficio di Polizia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Diecimila, questo il prezzo richiesto perinpa chiaramente in modo clandestino. Niente “barconi” però in questo caso, ma jetcon la copertura di finti documenti diplomatici. A tirare le fila una presunta organizzazione criminale internazionale i cui componenti, o meglio una parte di essi, oggi sono stati rintracciati e arrestati dalla Polizia. Il blitz, realizzato con la collaborazione delle forze dell’ordine anche oltre confine, è scattato stamani nella Capitale e a Bruxelles. Cinque in tutto le persone fermate al momento. Le indagini Le attività investigative, coordinate, in, dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Bari – e condotte dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, unitamente alla Squadra Mobile ed all’Ufficio di Polizia di ...

CorriereCitta : Roma, immigrazione clandestina con jet privati: 10mila euro a testa per entrare in Italia e in Europa” - Pollicino_Roma : RT @marioadinolfi: Gabanelli chiude il Dataroom sul CorSera scrivendo: solo il 21% degli omicidi è commesso da stranieri (e il 58.7% dei bo… - michele19531952 : @CarloCalenda @TgLa7 Sono indeciso sul voto. Cosa pensa fi fare per questa immigrazione incontrollata? A Roma le pe… - cep_Roma : Scholz ha sostenuto l'abbandono del principio dell'unanimità, più indipendenza dalle importazioni di materie prime,… -