Roma, il cinema incontra la musica a sostegno del sociale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Un videoclip che parla al cuore. "Sono come te", il videoclip dell'ultimo singolo di Daniele Savelli, è stato trasmesso alla Casa del cinema di Roma, dove ha suscitato grande emozione nel pubblico presente. Alla proiezione erano presenti, oltre al protagonista Daniele Savelli, il regista Gabriel Cash e il cast, composto da autorevoli artisti che hanno espresso un loro pensiero con sensibilità per il tema sociale trattato. Gli artisti presenti Tra loro, Manuela Arcuri, Massimiliano Buzzanca, il piccolo Francesco Trentadue e Stefano Buttafuoco, che ha svelato un'anticipazione de "Il cacciatore di sogni" da lui ideato e condotto, la cui prima puntata andrà in onda il 27 dicembre 2022, in seconda serata su Rai 3. Il programma fa seguito all'uscita del libro "Il bambino 23" ed è la conferma dell'impegno di Buttafuoco verso tematiche ...

