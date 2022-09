Roma, «Guarda, c’è un topo in vetrina»: incredulità e stupore dei passanti (FOTO E VIDEO) (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma. La fauna cittadina non smette di regalare sorprese. Dopo i serpenti delle scuole, le tartarughe azzannatrici nei condomini e le api orientali nelle abitazioni, un topo è stato visto aggirarsi nelle vetrine di un negozio. Tra borse, scarpe, cappelli, occhiali da sole, la presenza del roditore è passata tutt’altro che inosservata. Leggi anche: Roma, allarme in una scuola: trovato serpente nel giardino topo in vetrina in un negozio del centro ‘L’avvistamento’ è stato effettuato da alcuni passanti, ai quali la presenza del roditore non è sfuggita. Siamo in uno dei negozio centrali di Roma, a poca distanza del Pantheon. Qui il topo si aggirava indisturbato all’interno del negozio generando un comprensibile stupore, misto ad una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022). La fauna cittadina non smette di regalare sorprese. Dopo i serpenti delle scuole, le tartarughe azzannatrici nei condomini e le api orientali nelle abitazioni, unè stato visto aggirarsi nelle vetrine di un negozio. Tra borse, scarpe, cappelli, occhiali da sole, la presenza del roditore è passata tutt’altro che inosservata. Leggi anche:, allarme in una scuola: trovato serpente nel giardinoinin un negozio del centro ‘L’avvistamento’ è stato effettuato da alcuni, ai quali la presenza del roditore non è sfuggita. Siamo in uno dei negozio centrali di, a poca distanza del Pantheon. Qui ilsi aggirava indisturbato all’interno del negozio generando un comprensibile, misto ad una ...

